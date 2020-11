Jeanette Biedermann: Zebras sind Vorbilder

„Ist ein Zebra ein schwarzes Pferd mit weißen Streifen oder ein weißes Pferd mit schwarzen Streifen?“ Wer sich das auch schon immer gefragt hat, hat die gleichen Gedanken wie Jeanette Biedermann.

Die Sängerin fragt sich das wahrscheinlich jedes Mal, wenn sie ihre Zebra-Pullover anzieht, den sie auf zwei Selfies via „Instagram“ zeigt. Doch ob die Tiere jetzt weiß oder schwarz sind, ist für Biedermann ganz egal. Sie sind so oder so ein Vorbild. Sie schreibt weiter: „Auf jeden Fall trägt es seine Besonderheit mit Stolz und Selbstbewusstsein! Gutes Beispiel! Love yourself! Bleibt einzigartig! Schön und besonders, wie ihr seid und lasst euch von niemandem verändern. Ein Zebra wechselt nie seine Streifen!“

Seit wenigen Tagen gibt es übrigens die neue Single von Jeanette Biedermann. In dem „Instagram“-Post bedankt sie sich auch für die positive Rückmeldung auf „10.000 Fragen“.

Foto: (c) MCS / Helen Sobiralski