Jeff Bridges: Nach Krebsdiagnose meldet er sich aus dem Krankenhaus

Jeff Bridges meldet sich aus dem Krankenhaus. Und dabei wird deutlich: der Hollywoodstar hat nach seiner Krebsdiagnose seine Zuversicht nicht verloren.

Im Gegenteil. Angeschlossen an viele Schläuche, mit einem Apparat und einem Infusionsständer in der Hand meldet sich Bridges bei seinen „Instagram“-Followern und schreibt direkt an seine Fans Worte des Dankes: „Ich möchte euch allen danken, dass ihr in dieser Zeit an mich gedacht habt, es fühlt sich gut an, all die guten Wünsche und die Liebe von euch zu bekommen!“

Bei Jeff Bridges wurde Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Am 20. Oktober hatte der70-Jährige seine Erkrankung öffentlich via „Instagram“ bekanntgegeben und mit seinem Posting auch angekündigt, seine Fans auf dem Laufenden zu halten.

Foto: (c) Landmark / PR Photos