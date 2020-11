Jessie J: „Ich kann die nächsten 10 Jahre nicht erwarten“

Seit zehn Jahren ist Jessie J nun schon eine feste Größe im Musikgeschäft. Gestern vor zehn Jahren (11.11.) ist ihre erste Single „Do it like a dude“ herausgekommen und das feiert sie mit einem „Instagram“-Eintrag.

Neben einem Ausschnitt des Musikvideos schrieb sie: „Einfach so bin ich in diesem Spiel seit einer Dekade dabei. (…) Ich erinnere mich an diesen Tag, als ob es gestern gewesen wäre. Ich bin so dankbar, dass ich immer noch arbeite, immer noch mit so vielen Menschen von diesem ersten Musikvideo befreundet bin. (…) Ich kann die nächsten zehn Jahre nicht erwarten. Vielen Dank dafür, dass an mich glaubt und wirklich meine Träume Wirklichkeit werden lasst. Ich bin jedem einzelnen von euch so dankbar dafür.“

Die Fans von Jessie J hoffen übrigens, dass es bald neue Musik von der Sängerin geben wird. Ihr letztes Album „R.O.S.E.“ erschien nämlich bereits im Mai 2018.

Foto: (c) Daniel Locke / PR Photos