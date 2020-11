Jimmy Page trauert um seine Ex-Frau

Vor einem Monat ist Patricia Ecker, die Ex-Frau von „Led Zeppelin“-Gründer Jimmy Page, gestorben.

Jetzt machte der Musiker seine Trauer via „Facebook“ öffentlich und schrieb: „Mit größter Traurigkeit habe ich vom tragischen Tod Patricias erfahren. Meine Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei ihrer Familie. Mein Sohn James ist ein starker, mutiger und intelligenter Mann und er hat all meine Liebe.“ Außerdem forderte er seine Fans auf, respektvoll ihnen allen gegenüber zu sein. Eine Todesursache ist nicht bekannt.

Patricia Ecker arbeitete in jungen Jahren als Model und Bedienung im „Rocks Off“. Von 1986 bis 1995 war sie mit dem britische Musiker Jimmy Page verheiratet. James Patrick Page III. ist der einzige Sohn des Paares und kam im April 1988 zur Welt.

Foto: (c) Robin Wong / PR Photos