Joaquin Phoenix: So besonders bestätigte er Geburt seines Sohnes

Joaquin Phoenix und Rooney Mara sind Eltern eines kleinen Sohnes geworden. Die Art, wie sie das Familienglück verkündeten, ist eine der ungewöhnlichsten in Hollywood. Die beiden erwähnten ihren Sohn erstmals in einem politischen offenen Brief.

In einem Kommentar des Paares im amerikanischen „People“-Magazin erzählen die frische gebackenen Eltern erstmals von ihrem Sohn, der vor etwa zwei Monaten geboren wurde: „Als neue Eltern ist es unerträglich, sich vorzustellen, wie es sich anfühlt, wenn unser Kind auch nur für einen Tag, geschweige denn für Jahre, von uns weggenommen wird.“

Damit beziehen sie sich auf die vielen mexikanischen Kinder, die von der Trump-Regierung an der US-Grenze ihren Eltern entrissen wurden.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos