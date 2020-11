John Legend liebt Bademäntel

Chrissy Teigen hat ihren Ehemann John Legend mit einer besonderen Vorliebe angesteckt. Die beiden sind nämlich absolute Liebhaber von Bademänteln. Jedes Jahr schenkt Teigen ihrem Mann einen neuen.

Dieser sagte gegenüber dem „People“-Magazin: „Es ist bekannt, dass ich selbst einige Bademäntel trage. Normalerweise kauft Chrissy mir jedes Jahr zu Weihnachten oder als Geburtstagsgeschenk oder so etwas einen neuen Bademantel. Mein Geburtstag ist genau an Weihnachten, also verschmilzt das irgendwie miteinander. Also normalerweise bekomme ich einen Bademantel zum Geburtstag. Und ich liebe es, diese im Haus zu tragen.“ Auch den Corona-Lockdown hat der 41-Jährige überwiegend im Bademantel verbracht.

John Legend und Chrissy Teigen trauern übrigens um ihren ungeborenen Sohn Jack.

