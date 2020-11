John Legend: „Mir ist es egal, was andere tragen“

John Legend liebt es, sich stylisch zu kleiden. Dabei verlässt er sich aber nur auf seinen eigenen Geschmack und lässt sich nicht von anderen beeinflussen.

Gegenüber dem „People“-Magazin sagte er: „Ich habe nie eine gute Antwort, wenn ich gefragt werde, wessen Stil ich bewundere, weil ich nie wirklich nach Inspiration für Mode suche. Ich denke, ich bin vor allem immer fasziniert und gespannt, was die großartigen Designer tun. Ihr könnt erkennen, welche ich mag und welche ich am Ende viel trage. (…) Mir ist es eigentlich egal, was andere Prominente tragen. Ich schaue auf das, was die großartigen Designer machen, und versuche herauszufinden, was auf dieser Grundlage zu meinem persönlichen Stil und Geschmack passt.“

John Legend hat übrigens eine ganz besondere Vorliebe für Bademäntel.

