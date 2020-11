Joko Winterscheidt will Luke Mockridge das Lachen klauen!

Luke Mockridge wird für Team Klaas von Gegner Joko Winterscheidt nach Tschechien geschickt, um dort die Werbetrommel für „Das Duell um die Welt“ zu rühren. Der 31-Jährige soll zum lebenden Werbebanner werden – und zwar in schwindelerregender Höhe. Seine Kontaktperson erklärt Luke nüchtern die Aufgabe, um den Länderpunkt für Team Klaas zu ergattern: „Wir werden Dich in zirka 2.000 Meter Höhe aus einem Flugzeug hängen. Dafür wirst Du hinten an der Heckrampe rausgelassen.“ Luke lässt sich auf die Herausforderung aus dem Hause Winterscheidt ein und hebt schon kurze Zeit später ab.

„Da merkte ich, wie sich der Comedy-Luke mehr und mehr verabschiedet hat. Je höher wir gingen, desto ernster wurde die Situation. Als wir die Höhe erreichten, passierte alles automatisch.“ Luke wird gepackt, eingehängt, die Heckklappe öffnet sich und der Comedian wird in 2.000 Meter Höhe ins Nichts hinabgelassen. Nach anfänglicher Panik genießt Luke seine luftige Situation: „Eigentlich war das megacool und ich fand das echt schön.“

Doch er hat die Rechnung ohne Reiseplaner Winterscheidt gemacht: „Meine Aufgabe ist, ihm das Lachen zu klauen. Da muss man auch mal härtere Geschütze auffahren“, erzählt Joko. Denn die eigentliche Aufgabe, die aus mehreren Phasen besteht, stand Luke Mockridge erst noch bevor. Joko erklärt eine davon: „Luke hängt an drei Sicherungsseilen, eines von denen braucht man faktisch aber nicht. Das kann man ja einfach durchschneiden, während Luke hinten aus dem Flugzeug hängt…“ Wird Luke seine Herausforderungen über Tschechien meistern? Kann er für Team Klaas den Länderpunkt ergattern?

Das weltweite Kräftemessen um den Titel des Weltmeisters: Wer findet für das jeweils gegnerische Team in „Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“ die größten Herausforderungen? Wird Moderatorin Janin Ullmann für Team Joko in Italien auf einer Schaukel aus Klebeband in den Bergen schaukeln? Kann sich Hollywood-Star Ralf Moeller in Griechenland in ein tierisches Werbegesicht verwandeln? Und gelingt es Musiker Wincent Weiss in Island in einer dunklen Gletscherhöhle zu performen, um Team Klaas den Punkt zu bescheren?

Team Joko am 28. November: Janin Ullmann, Ralf Moeller

Team Klaas am 28. November: Luke Mockridge, Wincent Weiss

„Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“ – Samstag, 28. November 2020, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

Foto: (c) obs / ProSieben