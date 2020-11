„Jonas Brothers“: Süße Geburtstagsgrüße an Kevin Jonas

Kevin Jonas ist am Donnerstag (5.11.) 33 Jahre alt geworden. Eine große Party gab es nicht, wegen Corona sind im Moment keine großen Feiern möglich.

Das bedeutet aber nicht, dass Kevons Geburtstag in Vergessenheit geraten ist. Seine Brüder Nick und Joe gratulierten ihm mit süßen „Instagram“-Posts. Joe zum Beispiel postete ein richtig Throwback-Bild der beiden, auf dem sie mindestens zehn Jahre alt sind. Dazu schrieb er: „Happy Birthday, Kevin! Ich liebe dich wie einen Bruder. Ich vermisse dich, Kumpel! Ich kann es gar nicht erwarten, dass wir wieder abhängen können, wenn es so weit ist. Ich weiß nicht, ob das in deinem Mund ein rätselhafter Zahn oder einfach nur ein Kaugummi ist.“

Auch Nick teilte ein gemeinsames – wenn auch aktuelleres – Pic mit Kevin, auf dem sie gemeinsam auf der Bühne stehen.

Foto: (c) LVN / PR Photos