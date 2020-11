„Jonas Brothers“ veröffentlichen Weihnachtssingle

Weihnachtsmusik von den „Jonas Brothers“: Das Brüder-Trio bestehend aus Kevin, Joe und Nick Jonas hat vorgestern (30.10.) ihre Weihnachtssingle „I Need You Christmas“ veröffentlicht.

Auf „Instagram“ schrieb Joe dazu: „Mit so einem verrückten Jahr brauchen wir alle etwas, auf das wir uns freuen können. Die Feiertage sind eine Zeit, die uns zusammenbringen und etwas, dass uns in den dunkelsten Zeiten Freude bringt. Für uns weckt dieser Song Erinnerungen an Schneeballschlachten in der Kindheit. (…) Es bringt uns dahin zurück, Weihnachten mit der Familie zu verbringen und den Weihnachtsbaum aufzustellen. Hoffentlich kann dieser Song euch dieselben Gefühle von Wärme und Freude bringen, die er uns gebracht hat.“

Übrigens: Auch Meghan Trainor seit vorgestern (30.10.) ihr Weihnachtsalbum „A Very Trainor Christmas“ veröffentlicht.

Foto: (c) PR Photos