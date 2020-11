Josh Groban kündigt Cover-Album an

Josh Groban hat ein ganz besonderes Album in der Pipeline: Voraussichtlich am 20. November bringt der klassisch ausgebildete Crossover-Künstler seine Platte „Harmony“ heraus, auf der sich, wie „Warner Music“ berichtet, zehn zeitlose Cover-Versionen befinden. Zudem hat Groban auf das Album auch noch zwei bisher unveröffentlichte Tracks gepackt. Einen ersten Vorgeschmack hat der Sänger bereits kürzlich mit dem Cover „Celebrate Me Home“ von Kenny Loggins gegeben.

Hier die Tracklist:

1. „The World We Knew (Over and Over)“

2. „Angels“

3. „Celebrate Me Home“

4. „Shape of My Heart“ (Duet with Leslie Odom Jr.)

5. „Your Face“

6. „Both Sides Now“ (Duet with Sara Bareilles)

7. „She“

8. „The Impossible Dream“

9. „The First Time Ever I Saw Your Face“

10. „It’s Now or Never“

11. „I Can’t Make You Love Me“

12. „The Fullest“ (Feat. Kirk Franklin)

Foto: (c) Lisa Holte / PR Photos