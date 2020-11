Joshua Jackson versteht Frauenmode nicht

Schauspieler Joshua Jackson wird die Frauen wohl nie verstehen. Zumindest, was die Mode betrifft.

Der „Cosmopolitan“ gestand der heute 42-Jährige vor einiger Zeit: „Eine Sache, die ich nicht verstehe, sind Korsetts. Warum tun sich Frauen so etwas an? So viel von den Sachen ergeben keinen Sinn – wie Stilettos. Man wird nie einen Mann beim Tragen dieser Dinger erwischen. Ich will nicht mal eine Minute darin stehen, ganz zu schweigen von acht Stunden. Ich glaube nicht, dass Männer die Frauenmode verstehen sollen. Sie ist letztlich nicht für uns gemacht, sie ist für Frauen gemacht.“

Joshua Jackson ist übrigens seit 2019 mit Jodie Turner-Smith liiert.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos