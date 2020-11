Jürgen Tarrach wird 60 und freut sich auf „Pandemie-Geburtstag“

Jürgen Tarrach feiert am 17. Dezember seinen 60. Geburtstag. Eine große Sause wird es angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie allerdings nicht geben.

Für den Schauspieler ist das aber halb so wild. In einem Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte er: „Das ist überhaupt kein Beinbruch, ich bin sogar froh, dass ich nicht feiern und Leute einladen muss. Stattdessen will ich meinen Geburtstag nun in der Familie ganz klein begehen und mit den Kindern und meiner Schwiegermutter eine schöne Flasche aufmachen. Melancholisch macht mich eher die Tatsache, dass ich überhaupt 60 werde.“

In der wegen Corona drehfreien Zeit im Sommer hat Tarrach an seinen handwerklichen Fähigkeiten gearbeitet und einen Tisch für seinen Grill gebaut.

