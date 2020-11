„Jurassic World“ hat 40.000 Coronatests verbraucht!

Die Dreharbeiten zum Dino-Blockbuster „Jurassic World: Dominion“ sind nach monatelangem Hin und Her nun endlich abgeschlossen. Wie jetzt bekannt wurde, sind während der Dreharbeiten sage und schreibe 40.000 Corona-Tests angefallen! Das berichtet das US-Branchenblatt „Deadline“. Cast und Crew mussten sich darüber hinaus monatelang isolieren. Zudem fielen für die Umsetzung der Hygienekonzepte mehrere Millionen Dollar an zusätzlichen Kosten an.

Regisseur Colin Trevorrow wird dazu wie folgt zitiert: „Der Cast und die Crew waren unglaublich widerstandsfähig. Alle Produzenten haben rund um die Uhr gearbeitet, um das Beste daraus zu machen. Es war inspirierend.“

Der Kinostart für „Jurassic World: Dominion“ war für Juni 2021 angekündigt. Aufgrund der Umstände wird der Film aber erst im Juni 2022 anlaufen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos