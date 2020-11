Justin Bieber: „Ich war selbstmordgefährdet“

Die mentalen Probleme von Justin Bieber sind teilweise so schlimm gewesen, dass er sogar über Selbstmord nachdachte. Das enthüllte der Sänger jetzt in seiner neuesten „YouTube“-Dokumentation „Next Chapter“.

Darin sagte Bieber: „Es gab Zeiten, in denen ich sehr selbstmordgefährdet war. In denen ich dachte: ‚Wird dieser Schmerz je weggehen?‘ Er war so konstant, der Schmerz war so konstant. Ich litt. Deswegen dachte ich: ‚Ich würde lieber nichts fühlen, als das hier zu fühlen.‘“ Bieber hat sich glücklicherweise für einen anderen Weg entschieden, deswegen fügte er hinzu: „Ich möchte die Leute ermutigen, wenn sie sich einsam fühlen, dann sollen sie darüber reden. Es einfach laut aussprechen. Darin liegt Freiheit. Ich hätte sehr viel Schmerz vermeiden können.“

Weitere Episoden der „YouTube“-Dokumentation „Next Chapter“ werden noch folgen.

Foto: (c) Universal Music