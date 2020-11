Wenn Justin Bieber seinem jüngeren Ich einen Rat geben könnte, dann würde er folgendermaßen lauten.

In seiner „Instagram“-Story schrieb der Sänger nämlich: „Liebes 18-jähriges Ich, höre auf, alles zu einem Wettkampf zu machen und erfreue dich am Erfolg anderen. Oh und rackere dich nicht so sehr ab. Wer du bist, ist genug!“

Davon handelt auch der neueste Song „Monster“, den Justin Bieber gemeinsam mit seinem Landsmann Shawn Mendes aufgenommen hat.

Foto: (c) gotpap / PR Photos