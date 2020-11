Kaley Cuoco und Karl Cook trauern um Petunia

Kaley Cuoco trauert um ihren Hund Petunia, der ein „Leben in unsagbarer Einsamkeit und Not“ durchlebte, bevor er von der Schauspielerin und ihrem Ehemann Karl Cook adoptiert wurde.

In einem Beitrag, der auf Karls Instagram-Account hochgeladen wurde – der auch von Kaley geteilt wurde – schrieb er: „Nach einem Leben in unsäglicher Einsamkeit und Not ruht sie jetzt. Darüber bin ich glücklich. […] Sie ruht in Frieden, und der Sonnenuntergang eines jeden Tages wärmt sie. Das ist das Wichtigste. Bei Petunie ging es nicht um die Zeit, die wir zusammen verbringen, sondern um die Auswirkungen auf die Seele. Sie haben jeden beeinflusst, der Ihr begegnet ist. Du bist für immer meine alte Dame. Ich vermisse dich jetzt schon so sehr, schlafe mein süßer Engel“.

Die traurige Nachricht kommt, nachdem Kaley auch den Verlust ihres Zwergponys, Prinzessin Fiona, im März dieses Jahres betrauerte.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos