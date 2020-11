Kanye West: Gedicht an Kim Kardashian als Song

Zum zehnjährigen Jubiläum von Kanye Wests Album „My Beautiful Dark Twisted Fantasy“ hat der 43-Jährige jetzt ein Geheimnis verraten. Es geht um das Lied „Lost In The World“. Das nämlich wurde wohl von einem Gedicht inspiriert, das der Rapper für Kim Kardashian schrieb, bevor das Paar zusammenkam.

Via „Instagram“ erklärte jetzt Kim, dass er das Gedicht zu ihrem 30. Geburtstag geschrieben habe. Sie schrieb: „Für diejenigen, die die Geschichte hinter ‚Lost In The World‘ nicht kennen: Kanye fielen einige der Texte nicht ein, stellte dann aber fest, dass er sie in einem Gedicht hatte, das er mir geschrieben hatte und das auf meiner Geburtstagskarte war, die er mir zu meinem 30. Geburtstag gab. Er nahm das Gedicht, das er mir schrieb, und machte es zum Lied. Ich behalte alles!“ Dazu postete sie neben einem Bild der beiden auch ein Foto von der Geburtstagskarte.

Bei der diesjährigen US-Wahl hat es für Kanye West zwar nicht gereicht, um Präsident zu werden, doch 2024 will er erneut angreifen.

Foto: (c) Mert & Marcus / Universal Music