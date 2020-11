Kanye West sattelt um: Präsidentschaftskandidatur 2024!

Die US-Wahl ist noch gar nicht entschieden, Kanye West aber weht die weiße Flagge.

Via „Twitter“ postete der Rapper ein Bild, das seine Silhouette vor einer Amerika-Landkarte zeigt. Dazu schrieb er: „Welp“ – und das ist gleichbedeutend mit einer leicht geknickten Kapitulationserklärung. Doch so ganz aufgeben möchte West dann doch noch nicht. Er ergänzte: „Kanye 2024!“ Er möchte also nochmal in den Ring steigen.

Übrigens: West wählte dieses Jahr zum ersten Mal – und zwar sich.

Foto: (c) Alex Mateo / PR Photos