Karlie Kloss ist angeblich schwanger.

Das 28-jährige Model erwartet laut „People“ ihr erstes Kind mit Ehemann Joshua Kushner. Das Magazin zitiert eine anonyme Quelle aus dem Umfeld des Paares mit den Worten:. „Karlie ist überglücklich! Sie wird die wunderbarste Mutter sein.“

Kloss und Kushner feierten vor kurzem ihren zweiten Hochzeitstag, das Paar hatte im Oktober 2018 in New York in einer kleinen Zeremonie geheiratet.

Foto: (c) Landmark / PR Photos