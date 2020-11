Katie Melua kündigt allererstes Livestream-Event an

Premiere bei Katie Melua: Die Sängerin gibt Anfang Dezember (04.12.) ihr allererstes weltweites Livestream-Konzert. Dabei wird sie nicht nur die neuesten Songs aus ihrer aktuellen Platte „Album Nr. 8“ spielen, sondern auch heißgeliebte frühere Lieder.

Melua selbst sagte laut „networking Media“ dazu: „Ich könnte kaum glücklicher darüber sein, dass ich nächsten Monat mit meiner lieben Band und Crew die Songs aus dem ‘Album Nr. 8’ und ein paar der schönsten Stücke aus meinem Backkatalog aufführen werde. Seit ich die allererste Driift-Show mit Laura Marling in der Union Chapel gesehen habe, war ich fest entschlossen, ebenfalls einen Weg zu finden, mein Team in einer tollen Location zusammenzubringen, um für die Fans live zu spielen. Die Wahl fiel auf den wunderschönen Rivoli Ballroom im Herzen Londons. Das 1913 eröffnete Gebäude, das in den 1950er Jahren ein berühmter Tanzsaal war, diente schon als Kulisse für das Video zur Single ‘A Love Like That’ und ich hatte das Vergnügen, bei den Dreharbeiten auf der spektakulären Bühne zu stehen. Nun kann ich es kaum erwarten, dorthin zurückzukehren, um endlich wieder vor Publikum zu spielen.“

Tickets und alle weiteren Infos gibt es unter „https://katiemelua.lnk.to/Live“. In Deutschland startet der Livestream um 21 Uhr.

