Katy Perry vor Gericht – spannende Wendung im Prozess

Die australische Modedesignerin Katie Jane Taylor hat letztes Jahr gegen Katy Perry geklagt. Der 36-Jährigen wird Markenrechtsverletzung vorgeworfen. Was ist passiert? Perry hat in Australien Kleider unter ihrem Künstlername herausgebracht. Katie Jane Taylor verkauft aber schon seit 2008 unter ihrem Mädchennamen Katie Perry Klamotten in Down Under.

Wie „Just Jared“ berichtet, versucht die Designerin seit Oktober 2019 gegen Katy und ihre Firma Killer Queen LLC vorzugehen. Taylor hatte sich ihre Marke bereits vor zwölf Jahren schützen lassen. Zwar räumten Perrys Anwälte ein, dass sich die beiden Marken sehr gleichen, doch eine Markenrechtsverletzung würde in diesem Fall nicht bestehen. Stattdessen reichte das Team der Musikerin nun eine Gegenklage vor Gericht ein. Denn ihrer Auffassung nach sei der Name der australischen Firma dem Namen ihrer Klientin zu ähnlich.

Sie werfen Taylor vor, bewusst unter dem irreführenden Namen ihre Ware zu vertreiben. Die Entertainerin Katy Perry sei schließlich schon in Australien bekannt geworden, bevor Taylor ihre Marke offiziell registrieren lassen hat.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos