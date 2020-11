Kendall Jenner, Dankbarkeit und seelische Gesundheit

Kendall Jenner gibt zu, dass sie im Jahr 2020 „ein wenig mit ihrer seelischen Gesundheit zu kämpfen hatte“, aber sie versucht, „dankbar“ für ihr Leben zu sein. Das 25-jährige Modell hat sich geäußert, wie „hart“ das Jahr 2020 zeitweise gewesen sei: Allerdings haben viele positive Momente sie am Leben gehalten.

Am Donnerstag (26.11.20) twitterte sie: „Im vergangenen Jahr fiel es mir schwer, positiv zu denken, und ich kämpfte ein wenig mit meinem Verstand. Was mich das durchstehen lässt, ist Dankbarkeit! Sei heute dankbar für das, was du hast! Sendet Liebe“.

Der „Keeping Up With The Kardashians“-Star war in der Vergangenheit in Bezug auf ihre seelische Gesundheit immer ehrlich. Anfang dieses Jahres verriet sie, dass sie einmal eine Panikattacke erlitten hatte.

Foto: (c) PR Photos