Kim Cattrall: Keine Lust auf betrunkene Fans

Schauspielerin Kim Cattrall nimmt sich gerne Zeit für ihre Fans. Allerdings kann sie es überhaupt nicht leiden, wenn sie betrunken angequatscht wird.

Wie „contactmusic.com“ vor einigen Jahren berichtet, sagte sie: „Ich versuche nicht unhöflich zu Fans zu sein, aber ich habe meine Grenzen. Kürzlich habe ich mit einem Freund, den ich lange nicht mehr gesehen hatte, ein ruhiges Essen in Liverpool genossen. Da tauchte dieser Typ an unserem Tisch auf, unübersehbar betrunken. Er sagte, ‚Komm schon, steh auf, ich will ein Foto mit dir‘. Meine Antwort lautete, ‚Das werde ich nicht. Ich bin nicht bei der Arbeit, diesmal nicht‘. Ich mag es nicht, in Situationen gebracht zu werden, in denen ich mich fühle, als wäre ich gerade im Disneyland als Micky Maus verkleidet und es meine Pflicht ist, mit total Fremden zu posieren.“

Kim Cattrall schaffte den wirklichen Durchbruch als Schauspielerin übrigens erst 1998 durch „Sex and the City“. Zuvor war sie nur in kleineren Filmen und Fernsehserien zu sehen.

