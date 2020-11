Kim Wilde: „Mach dir keine Sorgen um das, was du nicht sehen kannst“

Kim Wilde blickt zurück auf eine rund 40jährige Musikkarriere.

Im Interview mit „klatsch-trasch.de“ verriet die Sängerin, welchen Tipp sie der 20-jährigen Kim Wilde geben würde. Dazu sagte sie: „Nicht so viel Zeit damit zu verbringen, sich Sorgen zu machen! Ich habe früher immer einen Grund dazu gefunden. Was passieren könnte oder nicht – auf solche Fragen habe ich viel zu viel Zeit verschwendet. Ich war sehr hart zu mir selbst. Ich würde meinem jungen Ich also sagen: ‚Sei nicht so streng mit dir. Mach dir nicht so viele Gedanken. Hab Spaß an der Reise. Mach dir keine Sorgen um das, was du nicht sehen kannst!‘“

Kim Wilde hat übrigens am 18.11. ihren 60. Geburtstage gefeiert.

Foto: (c) Landmark / PR Photos