Komödie im ZDF: „Kinder und andere Baustellen“

Am Donnerstag, 5. November 2020, 20.15 Uhr, zeigt das ZDF die turbulente Familienkomödie „Kinder und andere Baustellen“ mit Julia-Maria Köhler, Valerie Niehaus, Marlene Morreis, Stephan Grossmann, Yasemin Cetinkaya und Sebastian Ströbel. Regie führte Christina Schiewe, das Drehbuch stammt von Jens Urban. Bereits ab Mittwoch, 4. November 2020, 10.00 Uhr, steht der Fernsehfilm in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Marlene (Julia-Maria Köhler) will endlich wieder arbeiten – doch gleich am ersten Kitatag am neuen Wohnort hat die Einrichtung wegen Asbestsanierung geschlossen. Zufällig entdeckt die junge Mutter passende Räumlichkeiten, die nur noch umgebaut werden müssten, um spontan eine eigene Kinderbetreuung ins Leben zu rufen. In Renate (Valerie Niehaus), Rosi (Marlene Morreis), Karl (Stephan Grossmann) und Tülin (Yasemin Cetinkaya) findet sie passende Mitstreiter für das Projekt. Doch der Umbau gestaltet sich schwieriger als gedacht – und auch Marlenes Mann Thorsten (Sebastian Ströbel) trägt dazu bei, dass ihre Pläne zu scheitern drohen.

Foto: (c) ZDF / Hendrik Heiden