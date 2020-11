„Kreator“ haben eine eigene Röstung

Es scheint ein neuer Merchandise-Trend am Horizont zu sein. Nach „The Ocean“ bringen jetzt auch „Kreator“ ihre eigene Kaffeeröstung auf den Markt. Das haben Mille Petrozza und Co. in Kooperation mit dem Berlienr Unternehmen „The Barn“ geschafft. Die Sorte heißt „Black Sunrise“. Die Bohnen stammen aus Brasilien und der Kaffee soll weich und schokoladig schmecken. So heißt es zumindest auf „Facebook“.

Dort schrieb die Band auch an ihre Fans gerichtet: „Horden! Wir sind begeistert, unsere Kollaboration mit den besten Kaffeeröstern in Deutschland, ‚The Barn‘, zu verkünden. Wenn ihr einen ihrer Läden in Berlin besucht habt, werdet ihr verstehen, warum wir sie auserwählt haben, um ‚Kreator‘ zu repräsentieren. Hohe Qualität und große Aromen. Brasilien ist einer unserer Lieblingsplätze auf der Welt. Und wir wollten dem mit diesem köstlichen weichen und schokoladigen Angebot Tribut zollen. Wacht auf zu ‚Black Sunrise‘!“

Ansonsten verbringen „Kreator“ aktuell ihre Zeit damit, an ihrem nächsten Album zu arbeiten.

