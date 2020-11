Kylie Minogue lädt zur virtuellen Disco ein

Kylie Minogue lädt ihre Fans zu einem spektakulären Live-Event ein, um mit ihr die Veröffentlichung ihres neuen Albums „Disco“ zu feiern. Diesen Freitag (06.11.) erscheint die Platte und einen Tag später (07.11.) findet „Kylie: Infinite Disco“ via Livestream statt. Neben den Tracks aus ihrem neuen Album wird die Sängerin auch ihre Klassiker performen.

Der Promoter „Presse Peter“ ließ dazu verlauten: „‘Kylie: Infinite Disco‘ ist das Tor, durch das die Zuschauer in ein Paralleluniversum reisen; das sie aus ihrer einsamen Isolation herausreißt und zum Teil einer alternativen, euphorischen Dancefloor-Community der Gemeinschaft und der Einheit werden lässt. Die von Kylie und ihrem Kreativ-Team von Studio Moross And Sinclair/ Wilkinson erdachte visuelle Welt endet in Zeit und Raum irgendwann in der Zukunft, in der alle wieder eins sind.“

