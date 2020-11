Kylie Minogue und der Beinahe-Song mit Prince

Kylie Minogue hätte einmal fast einen Song mit Prince aufgenommen. Das hat die Sängerin jetzt in einem Interview mit Zane Lowe für „Apple Music“ erzählt.

Anfang der 90er traf sie den Megastar bei einem Konzert im Earls Court. Sie erzählte ihm damals, dass sie gerade ein Album macht und fragte ihn, ob er Lust hätte mit ihr zusammenzuarbeiten. Sie erzählte: „Manchmal bin ich mutiger, als ich selber weiß. Wir haben einige Zeit zusammen verbracht und dann fragte er mich, wo mein Text wäre. Ich stotterte herum, ich hätte keine. Er fragte mich dann, wo ich mein Mikrofon aufgebaut haben will. Und dann schrieb ich ein paar Zeilen. Damals habe ich eigentlich gar keine Songs geschreiben. Also ich wollte eigentlich, habe es aber nie getan und dann gab ich ihm meinen Text.“ Prince gab ihr daraufhin eine Kassette. Weiter erzählte sie: „Ich konnte es niemandem ziegen, aber da war eine Kassette in meiner Hand, auf der Prince einen Song namens ‚Baby Doll‘ singt und ich war darin irgendwie verwickelt. Das war eiun Traum, der fast wahr geworden ist. Wir haben den Song aber nie aufgenommen.“

Am 06. November erscheint übrigens Kylies Minogues neuestes Album „Disco“.

Foto: (c) Landmark / PR Photos