Kylie Minogue: „Videodrehs sind schmerzhaft“

Das Leben als Popstar ist nicht immer ein Zuckerschlecken – das weiß auch Kylie Minogue. Die Sängerin erklärte nun, dass vor allem das Drehen eines Musikvideos ab und an an die Substanz gehe.

Wie „digitalspy.co.uk“ vor einiger zeit berichtet, sagte sie: „Es macht schon Spaß – schließlich bin ich am Filmset groß geworden und ich mag es, etwas Neues zu kreieren. Jeder muss sich zusammenreißen und sein Bestes geben. Aber beim Videodreh tut einem meistens irgendetwas weh. Entweder hängt man in irgendeinem Geschirr, oder es ist einem heiß oder kalt. Die Tage sind so lang, da ist immer etwas anderes. Aber wie sagt man so schön: ‚Der Schmerz vergeht, aber das Video ist für die Ewigkeit‘.“

Kylie Minogue hat gestern ihr neues Album „Disco“ veröffentlicht.

Foto: (c) Away! / PR Photos