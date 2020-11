Kylie Minogue: Warum sie beim Türsteher abgeblitzt ist

Das neue Album von Kylie Minogue heißt „Disco“ und erschien diesen Freitag (06.11.).

Im Interview mit „kulturnews.de“ verriet die 52-Jährige, ob sie viele verrückte Disco-Nächte erlebt hat. Dazu sagte sie: „Als ich alt genug war, um ausgehen zu dürfen, nannte man die Discos schon Clubs. (lacht) Bei uns in Melbourne durftest du ab 18 rein, was für mich echt schwierig gewesen ist.“ Warum? Dazu sagte die Sängerin: „Weil ich selbst mit 18 nicht wie 18 ausgesehen habe. Meine Freundin und ich lachen noch immer über diese eine Nacht, als wir einfach vor der Tür stehen gelassen worden sind. Wir konnten machen, was wir wollten. Keine Chance. Später dann in London, so zwischen 21 und 25, ist Clubbing ein total wichtiger Teil meines Lebens gewesen. Ich war oft so lange unterwegs, bis die letzten Clubs zugemacht haben und wir auf die Straße gefegt wurden.“

Ihre erste Erfahrung mit Disco hat schon im Alter von neun Jahren begonnen, als sie gelernt hat, wie der Plattenspieler ihres Vaters zu bedienen ist.

