Kylie Minogue will mehr Musik schreiben

Anfang des Monats hat Kylie Minogue ihr neues Album „Disco“ veröffentlicht. Und weil sie ja momentan nicht auf Tour gehen kann, denkt sie schon wieder an neue Musik.

Als sie über Pläne für ihr nächstes Album sprach, sagte sie gegenüber „ELLE.com“: „Ich habe nicht über die Richtung nachgedacht, aber ich habe darüber nachgedacht, wieder zu schreiben. Vielleicht liegt das daran, dass der Zeitplan nicht so ist, wie bei jedem Album zuvor in meinem Leben, wenn du herumfliegst zu den verschiedenen Städten und verschiedenen Länder. Jetzt, wo ich mein Setup zu Hause habe und ich eine Remote-Schreib- und Aufnahmesitzung durchführen kann, denke ich mir, ich würde einfach gerne mehr Musik schreiben. Ich weiß nicht, was das sein wird.“

Kylie Minogue möchte übrigens gerne mit mehr Frauen zusammenarbeiten.

Foto: (c) Landmark / PR Photos