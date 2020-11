Lady Gaga schlägt gegen Trump zurück

Lady Gaga lässt sich nicht von Donald Trump und seinem Team für seine Wahlkampfspiele missbrauchen.

Der Kommunikationsdirektor Tim Murtaugh des Präsidenten stichelte gegen Konkurrent Joe Biden, in dem er ihn auf „Twitter“ als verzweifelt bezeichnet, weil dieser sich Hilfe von der Sängerin geholt hat. Gaga repostete diesen Eintrag auf ihrer „Twitter“-Seite und schrieb dazu: „Hey Tim, hey Donald Trump, ich bin so froh, dass ich in euren Köpfen umsonst wohnen kann.“

Bisher hat Donald Trump auf diesen Tweet noch nicht reagiert.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos