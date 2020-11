Lana Del Rey: „F**ck dich doch“

Auch Tage nach der US-Wahl ist noch nicht klar, wer zukünftig Präsident der Vereinigten Staaten wird. Die Gemüter sind aufgeheizt und entladen sich so langsam.

Auch Lana Del Rey findet sich in dem ganzen Chaos auf „Twitter“ wieder. Eine Nutzerin unterstellte der Sängerin, für Trump gestimmt zu habe. Wie sie darauf kommt, ist nicht bekannt, aber Lana hat mit einer kurzen, prägnanten Antwort schon für die Klärung des Gerüchtes gesorgt. Lana antwortete auf den Tweet mit: „F*ck dich doch.“ In einem späteren Tweet schrieb die Nutzerin noch: „Lana sagt zu mir, ich soll mich f***cken und ich habe ihren Namen auf meinem Arm tätowiert.“ Darauf antwortete Lana: „Na dann les doch, was du geschrieben hast, Sch****.“ Tja, Politik schiebt sich sogar zwischen Musiker und ihre Fans.

Lana Del Rey hat übrigens die Veröffentlichung ihres Albums „Chemtrails Over The Country Club“ aufgrund der Corona-Pandemie verschoben.

