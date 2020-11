Lana Del Rey trauert um ihre Cousine

Es ist keine einfache Zeit für Lana Del Rey und ihre Familie, denn sie trauern um eine Cousine von Del Rey. Sie sei diese Woche an Krebs gestorben. Das teilte die 35-Jährige in einer „Instagram-Story“. In der Nachricht wendete sie sich an ihre Familie und Fans, die in solchen Momenten und an Thanksgiving nicht zusammen sein können.

Sie schrieb: „Und für alle, die nicht dort sein können, wo sie mit ihren Liebsten sein wollen, bin ich bei euch. Happy Thanksgiving und ich hoffe, dass ihr noch einige Traditionen haben könnt. Damit sich alles ein bisschen normal anfühlt.“

Lana Del Rey hat übrigens eine Schwester und die sieht ihr zum Verwechseln ähnlich.

