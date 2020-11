Lana Del Rey verschiebt Albumveröffentlichung

Das neue Album „Chemtrails Over The Country Club“ von Lana Del Rey lässt noch eine Weile auf sich warten. Schuld daran ist natürlich die Coronavirus-Pandemie.

In einem „Instagram“-Video erklärte die Sängerin ihren Fans: „Der Vinyl-Prozess von ‚Chemtrails Over The Country Club‘ ist aktuell in einem 16-wöchigen Verzug. In der Zwischenzeit werde ich euch eine digitale Aufnahme von ‚American Standards‘ und Klassiker für Weihnachten geben, denn ich kann die Plattenfabrik nicht dazu bringen, bis zum 05. März zu öffnen.“

Ein genaues Erscheinungsdatum steht demnach noch nicht fest.

Foto: (c) Landmark / PR Photos