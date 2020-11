Lewis Capaldi stößt Ed Sheeran vom Charts-Thron

Lewis Capaldi befindet sich aktuell auf der Überholspur:

Der Musiker hat mit seinem Debüt-Album in Großbritannien einen Charts-Rekord aufgestellt und damit sogar Ed Sheeran abgehängt. Wie der „Stern“ berichtet, landete das Album am Freitag (06.11.) zum 77. Mal in Folge in den Top Ten. Damit hat er Ed Sheeran überholt, der 2018 als erster Solokünstler 76 Wochen lang in den Top Ten der UK-Charts war. Clive Cawley vom Musiklabel EMI sagte laut „Musicweek“: „Wer hätte gedacht, dass das heutzutage für einen Künstler überhaupt noch möglich ist. Ed Sheeran zu übertreffen ist ein Meilenstein. Uns fehlen so langsam die Worte um auszudrücken, was für ein außergewöhnlicher und einzigartiger Künstler Lewis ist.“

Der erste Vorbote des Albums „Someone You Loved“ schaffte es 2019 bereits wochenlang an die Spitze der UK-Charts.

Foto: (c) PR Photos