Liam Gallagher: Noel hat 100 Millionen Pfund abgelehnt

Noel Gallagher müsste viel Geld bekommen, um eine „Oasis“-Reunion-Tour zu starten. Sehr, sehr viel. Wie sein Bruder Liam jetzt in „The Jonathan Ross Show“ sagte, wären es Noel keine 100 Millionen Pfund wert. Er erzählte: „Wenn dir jemand 100 Millionen Pfund für ein paar Gigs anbietet, sagst du: ‚Alles klar, dann ja.‘ (…) Es waren 100 Millionen Pfund, um eine Tour zu machen und ich denke: ‚Ich bin kein verdammter Dickkopf. Weißt du was ich meine? Ich werde es machen.‘ Er steht nicht darauf, oder? Er ist hinter einem Rittertum her, nicht wahr?“

Trotzdem schließt Liam nichts aus. Er fügte hinzu: „Sag niemals nie.“

Liam Gallagher hat gestern (27.11.) übrigens einen Weihnachtssong veröffentlicht. Er heißt „All You’re Dreaming Of“ und die Erlöse werden gespendet.

Foto: (c) Solarpix / PR Photos