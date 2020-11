Liam Gallagher spendet alle Erlöse aus neuem Song

Liam Gallagher bringt am 27. November eine neue Single raus. Das Besondere an „All You’re Dreaming Of“ ist, dass er alle Gewinne daraus an „Action For Children“ spendet. Das gab er via „Instagram“ bekannt.

Er schrieb dort: „‘All You’re Dreaming Of‘. Die neue Single erscheint am 27. November. Bestelle die 12-Zoll-Vinyl vor oder speichere den Link. Alle Einnahmen aus der Veröffentlichung werden an ‚Action for Children gespendet‘, um die unglaubliche Arbeit zu unterstützen, die sie zur Unterstützung schutzbedürftiger Kinder und Jugendlicher in ganz Großbritannien leisten.“

Liam Gallagher hofft übrigens, dass der Song ein echter Weihnachtssong wird.

