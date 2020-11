Liam Gallagher veröffentlicht Weihnachtssong

Winter, Dunkelheit und doch liegt ein bisschen Magie in der Luft.

Das ist die perfekte Zeit für einen passenden Song, findet Liam Gallagher und veröffentlicht am 27. November ein neues Lied. Über „All You’re Dreaming Of“ sagte er in einer Pressemitteilung: „‘All You’re Dreaming Of‘ ist ein sofortiger Klassiker, der perfekt für diese Jahreszeit ist. In Anbetracht des Jahres, das wir alle hatten, hoffe ich, dass dies die dringend benötigte Liebe und Hoffnung zurückbringt. Bing Crosby wäre stolz gewesen.“ Liam singt: „Wovon träumst du? Ist es die Art von Liebe, die da sein wird, wenn die Welt am schlimmsten ist?“ Der 48-Jährige, der auch ein Musikvideo für den Song gedreht hat, hofft, dass der Titel die Chance hat, die britische Weihnachtsnummer 2020 zu gewinnen.

Liam Gallagher hat außerdem noch eine himmlische Überraschung.

Foto: (c) Landmark / PR Photos