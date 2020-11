Liam Gallagher verrät die himmlische Überraschung

Liam Gallagher hat etwas Himmlisches angekündigt und jetzt kommt etwas Himmlisches. Und zwar soll sein Live-Stream „Down By The River Thames“ himmlisch werden. Der ehemalige „Oasis“-Frontmann hat mit seiner Begleitband auf einem Boot auf der Londoner Themse eine Sonderaufführung gedreht, die am 5. Dezember ausgestrahlt wird.

Benannt wurde das Konzert nach dem Text aus seinem Song „The River“ aus seiner Solo-LP „Why Me? Why Not“ aus dem Jahr 2019. Via „Twitter“ schrieb er: „Am 5. Dezember spiele ich eine einmalig himmlische Live-Performance für euch zum Streamen (…). Ich werde Tracks aus meinen zwei Nummer eins Solo-Alben und einige eiskalte ‚Oasis‘-Klassiker, einige davon habt ihr eine lange, lange Zeit nicht gehört. Komm schon, ihr wisst es.

Liam Gallagher macht sich übrigens über die Musik von Bruder Noel Gallagher lustig.

Foto: (c) Solarpix / PR Photos