Lil Nas X: Weihnachtsstimmung im Musikvideo zu „Holiday“

„I can´t even close my eyes, and I don´t know why, guess I don´t like surprises“ – so läutet Lil Nas X die Weihnachtszeit ein.

Seit vorgestern (13.11.) gibt es seine neue Single „Holiday“ samt Musikvideo. Darin ist der Rapper als Weihnachtsmann zu sehen, der an Heiligabend eine futuristische Spielzeugfabrik am Nordpol überwacht. Später fliegt Lil Nas in einem roten Sportwagen, der von einem Rentierroboter gezogen wird, durch den Nachthimmel.

Lil Nas X hat übrigens auch ein Kinderbuch in der Pipeline.

Foto: (c) PR Photos