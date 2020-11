„List.co“: Die 10 besten Weihnachtslieder

Halloween ist vorbei und damit steht Weihnachten vor die Tür. Deswegen wird es Zeit, sich schon einmal über die besten Weihnachtssongs Gedanken zu machen. „List.co“ hat die zehn Besten zusammengefasst. Darunter befinden sich Klassiker wie „Wonderful Christmastime“ von Paul McCartney und „Have Yourself A Merry Little Christmas“ von Judy Garland sowie das ultimative Weihnachtslied, das man entweder liebt oder hasst: „Last Christmas“ von „Wham!“.

Hier die Top Ten:

1. „Fairytale of New York“ – The Pogues and Kirsty MacColl

2. „All I Want For Christmas Is You“ – Mariah Carey

3. „Just Like Christmas“ – Low

4. „Last Christmas“ – Wham!

5. „Christmas Wrapping“ – The Waitresses

6. „Sleigh Ride“ – The Ronettes

7. „Have Yourself A Merry Little Christmas“ – Judy Garland

8. „I Believe in Father Christmas“ – Greg Lake

9. „Wonderful Christmastime“ – Paul McCartney

10. „2000 Miles“ – The Pretenders

Foto: (c) Janet Mayer / PR Photos