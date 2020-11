„Little Big“: Hass-Hymne für 2020

Hurrikane, Überschwemmungen, Waldbrände, die US Wahl, terroristische Angriffe, brennende Flüchtlingslager, eine Pandemie – das Jahr 2020 hat wirklich nur wenig Gutes zu bieten. Das russische Künstlerkollektiv „Little Big“ hat deswegen in ihrem neuesten Song „Suck My Dick 2020“ sehr deutlich zusammengefasst, was sie von diesem Jahr halten.

Als Disclaimer lässt die Band laut „Warner Music“ zum Track verlauten: „Der folgende Inhalt ist reines Unterhaltungsmaterial und verletzt nicht absichtlich die Gefühle anderer. Das Musikvideo ist eine Hass-Hymne, die 2020 gewidmet ist, eines der traurigsten Jahre des 21. Jahrhunderts. Die Band zeigt sich solidarisch mit allen, die in diesem Jahr gelitten und gestorben sind.“

„Little Big“ wurden 2013 gegründet. Mit „Skibidi“ gelang ihnen ein viraler Erfolg.

