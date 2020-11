„Little Mix“: Jesy braucht eine Bandpause

„Little Mix“ gehören zweifellos aktuell zu den beliebtesten Bands der Welt.

Doch jetzt müssen die Fans einen Schock verdauen: Die Band wird für eine Weile ohne Jesy auskommen müssen. Wie die „Bravo“ berichtet, heißt es in einer Mitteilung des Managements: „Jesy wird aufgrund von persönlichen, gesundheitlichen Gründen eine verlängerte Auszeit bei Little Mix nehmen.“ Was genau mit der Sängerin los ist, dazu gab es keine Informationen. Eines scheint aber sicher: Eine Trennung der Band wird es sehr wahrscheinlich nicht geben.

Jesy hat kürzlich in einer Dokumentation offen darüber gesprochen, dass sie sich früher umbringen wollte, weil sie so sehr an Depressionen litt. Im September hatte sie eine Panikattacke bei einer Live-Radioshow.

Foto: (c) Landmark / PR Photos