„Little Mix“ wollen über Sex singen

„Little Mix“ haben absolut kein Problem damit über die schönste Nebensache der Welt zu singen. Ganz im Gegenteil, die Sängerinnen finden es sogar bestärkend.

Jade Thirlwall sagte der „Sun“ dazu: „Wir werden immer über unsere persönlichen Erfahrungen schreiben und aufnehmen und ja, wir sind erwachsene Frauen und wir haben Sex. Es fühlt sich wirklich bestärkend an, besonders aktuell, wenn wir Künstlerinnen wie Cardi B und Megan Thee Stallion haben, die Songs wie ‚Wap‘ aufnehmen. Ich bin so dafür, dass Frauen die Kontrolle über ihre sexuellen Erfahrungen haben und darüber singen. Das ist großartig. Die Männer machen das schon wer weiß wie lange. Warum können es also die Frauen nicht machen und dafür gelobt werden?“

„Little Mix“ haben übrigens erst kürzlich ihr neuestes Album „Confetti“ herausgebracht.

Foto: (c) Landmark / PR Photos