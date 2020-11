Lizzo: „Ich bin Aktivistin weil ich intelligent bin“

Lizzo macht sich als Aktivistin für Körperpositivität stark. Ihr persönlich ist es egal, wer was über ihre Kurven zu sagen hat, sie fühlt sich wohl, so wie sie ist. Und diese Gefühl möchte sie anderen Frauen vermitteln. Was sie nicht so gerne hört, ist wenn jemand ihre Motivation dahinter falsch versteht. Und dass passiert ihr leider häufiger, als ihr lieb wäre. Lizzo will klar machen, dass sie nicht wegen ihres Gewichts oder ihrer Hautfarbe Aktivistin wurde.

In der „Netflix“-Talkshow „My Next Guest Needs No Introduction“ sprach sie mit Moderator David Letterman darüber und sagte: „Ich bin es leid, als Aktivistin wahrgenommen zu werden, nur weil ich dick und Schwarz bin. Ich bin Aktivistin, weil ich intelligent bin, Wertvorstellungen habe, gute Musik mache und ich der Welt helfen möchte.“

Um diese Werte zu vermitteln, zeigt sich der Superstar gerne sehr freizügig und selbstbewusst.

Foto: (c) PR Photos