Loredana bekommt eigene Doku

Loredana wird eine vierteilige Dokumentation bekommen.

Darin geht es, ganz einfach, um sie. Der Film wird vor allem die persönlichen Rückschläge der deutschen Rapperin in den letzten Monaten genauer beleuchten. Ein Trailer dazu wurde in Zusammenarbeit mit „Spotify“ bereits auf ihrem „Instagram“-Kanal veröffentlicht. Die öffentliche Trennung von dem Vater ihrer Tochter, Betrugsvorwürfe, massive Boykottversuche, Shitstorms und schließlich ein Album, überall diese Themen wird es in der Doku gehen. In dem frisch angekündigten Werk sollen Leute aus dem privaten Umfeld von Loredana zu Wort kommen – darunter Freunde, ihr Manager aber auch ihr Ex-Mann Mozzik.

Loredanas neues Album MEDUSA erscheint übrigens am 11. Dezember 2020.

Foto: (c) GfK Entertainment / TwoSides