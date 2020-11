Lotte und Joris: Die Hinweise verdichten sich

Die Wahrscheinlichkeit, dass Lotte und Joris einen gemeinsamen Song aufgenommen habe, wird immer größer.

Lotte hat jetzt nämlich in ihrer „Instagram Story“ ein Video gepostete, in dem sie gerade an einem Foto-Set steht und in die Kamera sagt: „Hey Leute, wir haben heute so coole Sachen gemacht. Ich wünschte, ich könnte euch das jetzt schon erzählen. Kann ich aber nicht.“ Dazu verlinkte Lotte auch noch Joris. Und der Sänger teilte dieses Video ebenfalls in seiner „Instagram Story“. Man darf also gespannt sein!

Übrigens: Vielleicht ist auch Kelvin Jones auf dem neuen Song mit dabei.

Foto: (c) Christoph Köstlin