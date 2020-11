Mae Muller: Musikalische Repräsentation

Sieben Songs hat Mae Muller auf ihre neue EP „no one else, not even you“ gepackt. Das gute Stück ist seit gestern (06.11.) überall erhältlich. Dafür hat sich die Sängerin mit vielen Songwritern und Produzenten zusammengetan, um ihre Ideen für diese neue Song-Sammlung zum Leben zu erwecken und so ihre energische und authentische Persönlichkeit musikalisch widerzuspiegeln.

Muller selbst sagte laut „Universal Music“ dazu: „Ich habe in den letzten zwei Jahren an dieser EP gearbeitet und diese Songs sind einige meiner Lieblingsstücke. Die EP repräsentiert mich als Person und Künstler. Ich habe mir erlaubt, verschiedene Genres zu erkunden und die Songs sind so persönlich.“

Hier die Tracklist:

1. so annoying

2. plot twist

3. HFBD

4. nails so long

5. bad things

6. wish u well

7. work like that

Foto: (c) LooMee TV